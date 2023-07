DIG descobre refinaria e apreende 14,5 kg de drogas em Nova Odessa

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) descobriram uma refinaria de drogas que funcionava em uma residência de fundo na Vila Azenha, em Nova Odessa, no início da tarde desta quarta-feira (5). Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Por volta das 12h30, os policiais abordaram o alvo da ação no momento em que saía da casa dele. De acordo com a polícia, o indivíduo confessou que guardava drogas em casa.

Drogas e outros objetos apreendidos pela DIG – Foto: DIG de Americana / Divulgação

No quarto dele, os agentes encontraram três caixas de isopor contendo maconha e crack, além de facas com resquícios de maconha e um liquidificador com sobras de crack, indicando fracionamento e preparação de entorpecentes para comercialização.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre o guarda-roupas, os policiais encontraram materiais de embalagem e um simulacro de arma de fogo, que também foram apreendidos.

Conduzido à sede da delegacia, em Americana, o suspeito prestou depoimento ao delegado Lúcio Antonio Petrocelli e depois foi levado à Cadeia Pública de Sumaré.