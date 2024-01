DIG deflagra operação contra foragidos e prende quatro na região

Um dos presos nesta quarta é integrante do PCC e tem 14 passagens pela polícia por diversos crimes

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana deflagraram a Operação Aljube, contra foragidos da Justiça, nesta quarta-feira (10), em cidades da região.

Quatro pessoas foram presas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste por envolvimentos em tráfico de drogas, roubos, violência doméstica, lesão corporal e pensão alimentícia.

Delegado Lúcio Petrocelli coordenou a operação – Foto: Arquivo / Liberal

Com a coordenação do delegado Lúcio Antônio Petrocelli, logo pela manhã as equipes de policiais se dividiram para o cumprimento dos mandados de prisões decretados pela Justiça.

Entre os detidos está um homem de 31 anos, que foi localizado no bairro Nova Carioba, em Americana. Ele é integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e tem uma extensa ficha policial, com 14 passagens por roubo, porte arma de uso restrito, associação criminosa e uso de documentos falso.

Ainda em Americana, os policiais localizaram outro foragido, de 43 anos, no Jardim São Vito, com participação em falsificação de documento publico. No Parque da Liberdade, um homem de 35 anos, acusado de lesão corporal e violência doméstica, também foi detido.

Já no Residencial do Lago, em Santa Bárbara, os agentes encontraram um foragido de 29 anos, com mandado de prisão decretatdo por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele ficou na cadeia local e os demais foram conduzidos à Cadeia Pública de Sumaré.