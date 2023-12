DIG de Americana recupera carga de R$ 150 mil em cerveja e prende três pessoas

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperaram nesta terça-feira (5) uma carga de cerveja da Ambev, avaliada em R$ 150 mil, às margens da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia. Três homens que estariam envolvidos no esquema de roubo de cargas foram presos.

Carga de cerveja está avaliada em R$ 150 mil e seria levada ao estado do Pará – Foto: DIG de Americana / Divulgação

De acordo do a corporação, a carga e o veículo teriam sido levados no último sábado (2), em Leme, mas o motorista registrou o boletim de ocorrência sobre o roubo somente no dia seguinte, no 96º DP (Distrito Policial), de São Paulo.

Desde então, a DIG passou a investigar o caso e, após monitoramento e buscas por 72 horas, os policiais conseguiram encontrar o caminhão. Três pessoas, que estariam fazendo o transbordo da carga para outro veículo, foram detidas. As mercadorias seriam levadas para o estado do Pará.

A investigação está sendo coordenada pelo delegado da DIG, Lúcio Antonio Petrocelli. Até a tarde desta terça-feira, os policiais estavam em buscas para tentar localizar o motorista do caminhão, que poderia estar envolvido no esquema, mas, até a publicação desta matéria, o homem ainda não tinha sido localizado.