DIG de Americana prende suspeito de mais de 30 furtos de veículos na região

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam um autônomo de 22 anos suspeito de mais de 30 furtos de carros na região. Ele foi localizado na terça-feira (16), no bairro Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a investigação ele tinha uma função conhecida como “puxador” – ou seja, furtava o veículo e entregava ao receptador. Segundo a polícia, ele atuava em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas e Limeira.

Durante a investigação, coordenada pelo delegado Lúcio Antônio Petrocelli, os policiais descobriram que ele furtava pelo menos quatro veículos por semana na região. Geralmente, eram das marcas Chevrolet e Fiat, o que indica que ele agiria por “encomenda”.

O suspeito foi identificado pelos policiais depois do furto de um Fiat Mobi, que ocorreu em 1º de novembro no bairro Chácaras Machadinho, em Americana.

Os policiais estiveram na casa do suspeito, onde ele foi localizado. No interior do imóvel foi apreendida a roupa que ele teria usado no dia do furto do Mobi.

A investigação continuará a ser realizada na tentativa de identificar os receptadores e demais integrantes da quadrilha.

De acordo com a DIG, a parceria com as demais forças de segurança locais tem auxiliado no combate aos furtos e roubos de veículos na região.