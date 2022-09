DIG de Americana prende integrantes de quadrilha de furto de caminhões

Prisões ocorreram no Parque do Horto, em Hortolândia; um veículo que havia sido furtado em Campinas foi recuperado na ação

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha de furto de caminhões foram presos na tarde desta segunda-feira (12), no Parque do Horto, em Hortolândia, por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Um veículo furtado no mesmo dia, no Jardim Santa Mônica, em Campinas, foi recuperado.

De acordo com a polícia, por volta das 14h30, os investigadores descobriram a localização de um caminhão roubado. Eles confirmaram que o veículo estava em uma propriedade na Rua Vitória.

Local onde o caminhão foi localizado e os indivíduos acabaram presos nesta segunda-feira – Foto: DIG de Americana / Divulgação

Os policiais constataram que um dos suspeitos chegou em um cavalo e os outros dois em um veículo Fiat Doblô. Todos foram abordados e conduzidos à sede da delegacia especializada em Americana.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli decidiu autuá-los por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.

Depois, os três indiciados foram recolhidos a Cadeia Pública de Sumaré, onde seguiram presos.