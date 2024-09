DIG de Americana prende envolvidos em furtos de catalisadores na região

Dois homens foram detidos no Jardim Brasília, em Americana, e no Picerno, em Sumaré, em ação deflagrada nesta quinta

Dois homens, de 20 e 24 anos, suspeitos de envolvimento em pelo menos 15 furtos de catalisadores na região, foram identificados por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Eles foram detidos nesta quinta-feira (26), com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), no Jardim Brasília, em Americana, e no Jardim Picerno, em Sumaré.

Dois indivíduos foram detidos em ação da DIG de Americana – Foto: DIG de Americana / Divulgação

O delegado da DIG, Filipe Rodrigues de Carvalho, explicou que a investigação começou em julho do ano passado. “Eles agem sempre da mesma maneira. Eles se deitam debaixo do carro e retiram os catalisador usando uma serrinha. Depois vendem essa peça, que é vendida de R$ 500 a R$ 1 mil”, disse.

Ele comentou ainda que o crime mais recente cometido pelos suspeitos ocorreu na área central de Nova Odessa. “Com a ajuda da Guarda Municipal conseguimos identificá-los pelas câmeras e ambos foram detidos”, acrescentou.

Segundo o delegado, o próximo passo da Polícia Civil será identificar os receptadores, pois há o entendimento de que os criminosos só estão praticando esse delito porque existem compradores das peças furtadas.