DIG de Americana prende dois por tráfico de drogas no Nova Americana

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu dois homens nesta quarta-feira (23), no Nova Americana, com pouco mais de 1 kg de cocaína, 56 gramas de maconha e R$ 2,4 mil, que seriam provenientes do tráfico de drogas.

Atitude suspeita de motociclista motivou a abordagem policial – Foto: DIG / Divulgação

Segundo a DIG, eles faziam rondas pela região quando, na Rua Dom Pedro, viram uma blitz da Polícia Militar e perceberam que um motociclista demonstrou nervosismo e entrou em uma residência na Rua Tupis, no Nova Americana.

Com uma viatura descaracterizada, os investigadores foram até o local e observaram a movimentação de algumas pessoas no imóvel, que iam à calçada verificar a blitz e voltavam ao imóvel. Desconfiados do comportamento, os policiais solicitaram reforço à DIG.

Com a chegada de viaturas caracterizadas, houve uma busca na casa e lá foram encontraram um tijolo de cocaína, pesando 1,036 kg, 56 gramas de maconha, uma balança de precisão, três celulares e R$ 2,4 mil que seriam do tráfico de drogas. Uma motocicleta também foi apreendida.

Aa duas pessoas que estavam na residência, que seriam os proprietários da droga, foram presos autuados em flagrantes por tráfico de drogas e associação.