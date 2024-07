DIG de Americana prende 23 pessoas e fecha megadesmanche de veículos em Iracemápolis

Diversos caminhões e veículos foram encontrados no depósito – Foto: Divulgação_DIG

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu 23 pessoas em um imóvel que funcionaria como um megadesmanche, em Iracemápolis, nesta segunda-feira (22). O caso é parte de uma investigação sobre roubo e furto de veículos na região.

Um dos presos é um idoso de 61 anos, investigado por receptação e apontado como liderança do grupo. Os detidos, segundo a polícia, além de desmancharem os caminhões, faziam adulterações nos veículos e comercializavam as peças sem notas fiscais.

De acordo com a DIG, os agentes chegaram ao desmanche após informações de que um caminhão, roubado em janeiro deste ano em Rio Claro, estaria trafegando na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, nesta segunda. Com esses dados, os investigadores iniciaram as buscas e, no km 112, abordaram o veículo.

Segundo a DIG, o caminhão estava com placas falsas. Ao ser questionado, o motorista explicou que trabalhava para um homem que possui empresa em Iracemápolis.

No endereço, um galpão com pátio no Distrito Industrial, em Iracemápolis, policiais encontraram diversos veículos em manutenção. O local seria um desmanche de caminhões roubados e furtados, com comercialização ilegal de peças de veículos. Os agentes encontraram ainda placas falsas e em branco, moldes para marcação de chassis, pedaços de chassis recortados e documentação sobre emplacamentos de caminhões.

Desmanche foi localizado na área industrial de Iracemápolis – Foto: Divulgação_DIG

O imóvel não tinha qualquer autorização para funcionar. No local, também funcionava uma espécie de lava-rápido, com resíduos sendo despejados diretamente no esgoto doméstico, o que pode implicar em crime ambiental.

O idoso suspeito de liderar a quadrilha foi detido em uma sala no pavimento superior do galpão. Com ele, também foram apreendidas duas espingardas e munições. Para o delegado titular da DIG, Filipe Rodrigues de Carvalho, ele é o mentor intelectual do grupo, e os funcionários, responsáveis pelo funcionamento do desmanche ilegal.

No local foram apreendidas armas, munições, diversas placas e material utilizado apra fazer adulteração do veículo e do chassi – Foto: Divulgação_DIG

“Inicialmente, esse alvo, que é o mentor intelectual de toda a associação criminosa, coopta trabalhadores e adquire alguns caminhões, tanto por vias ilícitas, que são caminhões roubados, furtados, como também alguns caminhões que são objetos de sinistro, como acidentes e tudo mais. Eles trocam as peças pelas de um caminhão da mesma marca e os usa em atividades licitas”, explica o delegado.

No local foram encontradas diversas placas de veículos – Foto: Divulgação_DIG

Segundo a DIG, vários dos presos já têm passagens criminais e grande parte deles trabalhava no desmanche sem registros profissionais. Já o proprietário e líder da associação criminosa, além de vários antecedentes criminais, é conhecido como uma pessoa “muito poderosa e com grande influência na cidade de Iracemápolis”.

As 23 pessoas foram levadas à sede da DIG de Americana, nesta segunda, onde foram autuadas por receptação, associação criminosa, crime ambiental, posse irregular de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo e crime contra a ordem econômica. Eles seriam levados à cadeia de Sumaré.