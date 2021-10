DIG de Americana investiga caso de morto com pedrada

19 out 2021 às 08:13

A Polícia Civil de Americana investiga o homicídio de um ajudante geral de 54 anos que foi encontrado morto na madrugada do último domingo, no Nova Americana. Ele teria sido assassinado com uma pedrada na cabeça.

Familiares da vítima, identificada como Francisco Duarte de Oliveira, foram ouvidos pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) nesta segunda-feira.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e encaminhada para o 4º DP (Distrito Policial). Porém, como a autoria ainda é desconhecida, as investigações serão assumidas pela DIG, que ainda vai abrir um inquérito sobre o caso, apesar de já ter começado a colher depoimentos.

O corpo de Francisco foi encontrado por um de seus filhos. Inicialmente, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que a vítima estava em frente de casa. Mas, segundo a DIG, trata-se da residência da mãe de seu filho.

Ao lado de Francisco, havia um bloco de concreto, que teria sido usado no assassinato. Ele tinha alguns ferimentos na parte da cabeça.

“Não há nenhum suspeito ainda definido. Há algumas suposições, mas ainda é muito cedo para a gente atribuir algum suspeito”, disse Tiago Reis, investigador da DIG. Também ainda não há informações sobre a motivação.