DIG de Americana descobre ‘casa bomba’ e identifica suspeitos de tribunal do crime na região

Uma “casa bomba” usada para armazenar drogas para o PCC (Primeiro Comando da Capital) foi localizada nesta quarta-feira (12), no bairro Clube Santa Clara do Lago, em Monte Mor, por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Dois investigados, que seriam de alta hierarquia da facção criminosa, não foram achados. Eles também estariam envolvidos em tribunais do crime.

No interior do imóvel foram apreendidos 50 mil microtubos vazios, cadernos com anotações do tráfico de drogas, balanças de precisão, 32 munições calibre 9 mm, aparelhos celulares, notebooks, 740 pinos de cocaína, 900 gramas de cocaína a granel e uma máquina de contabilizar dinheiro.

O delegado da DIG, Filipe Rodrigues de Carvalho, explicou que dois alvos seriam responsáveis pela coordenação do tráfico de drogas na região.

“Eles estariam ligados à distribuição de drogas nas cidades próximas como Hortolândia, Sumaré e Americana, além da realização de tribunais do crime. Os investigados também estariam envolvidos em uma morte recente, após julgamento paralelo dos criminosos”, relatou.