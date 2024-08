DIG busca novos membros de facção e relata ameaças após morte de casal em Americana

O Setor de Inteligência da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana está buscando novos integrantes da facção criminosa que teriam relação com Gabrielly Gomes Claro (Pocahontas), 22, batizada como “Irmã Tempestade” na facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e o companheiro dela Bryan Lopes, de 19 anos.

Eles foram mortos na tarde desta segunda-feira (19) por policiais da unidade durante ação em uma residência na Rua Santa Catarina, no bairro Monte Carlo, região da Praia Azul, em Americana.

Ação foi na região da Praia Azul – Foto: Leonardo Matos/LIBERAL

Os policiais apuram denúncias de que haveria retaliação da organização criminosa aos agentes que atuaram no caso e que estariam envolvidos na morte do casal.

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho ressaltou nesta terça que ação foi legítima, pois o confronto ocorreu depois que o casal teria atirado em direção aos agentes.

Um dos disparos atingiu o colete de um investigador. O policial chegou a ser levado para atendimento médico no Hospital da Unimed em Americana, mas foi liberado ileso.

Atividade

“A ação tinha tudo para ser tranquila. As equipes se posicionaram nas laterais e entramos na casa. Bryan não obedeceu nossa sinalização para que ficasse em pé, sentou-se no sofá, pegou um revólver e atirou umas quatro vezes em nossa direção. Atuamos em legítima defesa. Enquanto isso a Gabrielly correu para o quarto e ao abrimos a porta já estava com uma pistola em punho e atirou. Um dos disparos atingiu o policial que se abaixou e em seguida ela foi alvejada”, relatou o delegado.

Segundo ele, foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o casal, mas Bryan morreu no local, enquanto Gabrielly foi socorrida, mas não resistiu.

“Apesar do tiro ter atingido somente o colete, nosso policial foi socorrido ao Hospital da Unimed porque reclamava de dores no abdômen e dificuldade de respirar. Havia a suspeita de alguma fratura por conta do impacto, mas foi descartada”, completou o delegado.

PCC

De acordo com a DIG, “Irmã Tempestade” tinha uma hierarquia acima do companheiro no grupo. Era conhecida como “disciplina” da facção, ou seja, votava nos “em tribunais do crime” para absolver ou condenar a morte, decidia sobre a guarda de armas e quem seria o responsável pelas “biqueiras” (pontos de venda de drogas).

“No celular dela que foi apreendido, havia mensagens com os “sintonias” (setor responsável por administrar e organizar os integrantes do PCC, presos ou não).

A atuação dela seria em dez cidades da região do trecho entre Piracicaba e Americana. Junto com o companheiro, era investigada em cerca de dez furtos e roubos a residência.

“Uma das características de Bryan era a violência psicológica e agressões contra as vítimas. Ele também é investigado em dois homicídios em Nova Odessa”, afirma o delegado.