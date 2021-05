DIG assume investigação de homicídio de motoboy em Americana

Caso estava com o 3º DP, mas foi transferido para a DIG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana assumiu a investigação de homicídio do motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, 52, no Parque Novo Mundo, ocorrido no último sábado (22), em Americana.

O caso estava com o 3º DP (Distrito Policial) de Americana, mas foi transferido para a DIG nesta semana, conforme apurado pelo LIBERAL nesta quinta-feira (26).

Inquérito do caso foi instaurado pela DIG, que não revelou detalhes. A reportagem tentou contato com o delegado José Donizetti Melo, titular da DIG, mas foi informada apenas que as investigações estão em andamento.

A Polícia Civil tenta identificar o suspeito de matar o motoboy, que morreu esfaqueado, após, em posse de um facão, entrar em conflito com o ladrão que tentava roubar sua casa.

O autor fugiu e é procurado. “Diligências estão em andamento em busca de elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos e identificação do suspeito”, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) no início da semana.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, em contato com a Gama (Guarda Municipal de Americana), a esposa de Marco disse que os dois estavam dormindo quando ouviram um barulho na parte externa do imóvel.

O motoboy se muniu com o facão e, ao abrir a porta, se deparou com o criminoso. A mulher ficou no quarto e, ao sair do cômodo, viu seu marido caído no chão da cozinha, sangrando. Marco foi socorrido até o hospital, mas já chegou sem vida.

Na casa, os guardas constataram que, ao lado da churrasqueira, havia pertences da vítima já separados para serem levados pelo bandido. O criminoso teria, inclusive, consumido latinhas de cerveja que estavam na residência.



A Gama apresentou na delegacia um par de tênis e um molho com quatro chaves, objetos não reconhecidos pela esposa, além do facão e do celular da vítima. Câmeras de monitoramento em rua próxima mostram que o autor teve o auxílio de um comparsa para entrar no quintal do imóvel.