Diego é absolvido de suposta agressão a Omar em 2019

O ex-prefeito Diego De Nadai foi absolvido pela 2ª Vara Criminal de Americana no processo em que o também ex-prefeito Omar Najar (MDB) o acusa de agressão. O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, que tomou a decisão na última quarta-feira, em primeira instância, alegou falta de provas.

O caso teria ocorrido em agosto de 2019, durante audiência judicial. Porém, de acordo com a sentença, somente Omar e seu advogado, que prestou depoimento como testemunha, confirmaram a agressão. Diego negou.

Diego nega ter agredido seu antecessor em audiência – Foto: Arquivo / O Liberal

Também presentes no local, o juiz André Carlos de Oliveira, o promotor Sérgio Claro Buonamici e a escrivã da sala disseram não ter visto o ato. Eles narraram apenas um tumulto entre os dois.

Omar afirmou que vai recorrer da decisão. Para ele, existem, sim, provas, inclusive um laudo de corpo de delito, que constatou uma lesão em seu rosto.

“Eu fui como testemunha do Ministério Público e ainda sou agredido, foi feito corpo de delito. E a Justiça fala que não tem prova. Quer prova maior do que o corpo de delito, que eu tive inclusive a mancha no rosto?”, afirmou.

Diego tinha sido denunciado pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em julho de 2021, pelo crime de lesão corporal, com um agravante de que a vítima é um idoso – Omar tem 75 anos.

Omar destacou a existência de um laudo que atesta a lesão – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a ação, Diego deu um soco no rosto de Omar. Contudo, no final das contas, o próprio MP concluiu que não há como afirmar com segurança que, de fato, houve a agressão.

“Apesar do laudo de exame de corpo de delito, os demais elementos constantes do processo não são bastantes para um decreto condenatório, afinal, a autoria da lesão não restou suficientemente demonstrada nos autos”, escreveu Wendell.

Contexto

O caso aconteceu numa audiência em que Diego era acusado de crime de responsabilidade por desviar dinheiro da Educação para pagamentos de outras responsabilidades da prefeitura, como os salários dos servidores.

Ele foi absolvido em primeira instância, em 2020, mas acabou condenado a pagar 20 salários mínimos após recurso do MP, em março do ano passado.