Diego De Nadai tem pedido negado e é obrigado a prestar serviços comunitários na Gama

A Vara de Execuções Penais de Americana negou, no último dia 20, um pedido de indulto feito pela defesa do ex-prefeito Diego De Nadai e manteve sua condenação por dispensa ilegal de licitação, que prevê a prestação de serviços comunitários na Gama (Guarda Municipal de Americana) pelo período de três anos. O caso que levou à ação aconteceu em outubro de 2011.

Ao LIBERAL, o advogado Paulo Henrique de Moraes Sarmento, que representa Diego no processo, informou que irá recorrer da decisão.

A denúncia foi apresentada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em outubro de 2015. O promotor Fernando Novelli Bianchini apontou que, em outubro de 2011, o ex-prefeito contratou sem licitação – por meio de acordos administrativos – duas fornecedoras de combustíveis para veículos.

Porém, a prefeitura já tinha vínculo com outra distribuidora, que foi suspenso pela própria contratada devido ao não pagamento da administração.

Por sua vez, o Executivo alegou que a interrupção no serviço levou a um estado de urgência, forçando as contratações diretas (sem licitação) para resolver a carência.

O MP-SP apurou que os acordos com as novas fornecedoras foram realizados no valor de R$ 587,2 mil, enquanto a dívida com a empresa cujo vínculo foi suspenso era de R$ 341,6 mil – ou seja, com o montante das novas contratações daria para pagar o débito e manter o serviço.

Condenação

Em setembro de 2018, Diego foi condenado a três anos de detenção e multa pela 1ª Vara Criminal de Americana.

Vários recursos foram apresentados e a ação chegou ao STJ (Supremo Tribunal de Justiça), que manteve a sentença em 2023. Posteriormente, a detenção foi convertida para três anos de serviços comunitários na Gama e a multa fixada em R$ 6,6 mil.

No entanto, em junho deste ano, a defesa do ex-chefe do Executivo americanense ingressou com um pedido de indulto, com base no decreto de 2022 feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um dos artigos dessa deliberação prevê a concessão do benefício do indulto natalino, que é o perdão da pena, para condenados por crimes com pena máxima inferior a cinco anos de prisão. Foi neste trecho do decreto que a defesa de Diego se apoiou.

Entretanto, o MP-SP argumentou que outra parte desse decreto presidencial determina que o perdão não pode ser concedido a penas restritivas de direitos e penas de multa.

O apontamento foi acolhido pelo juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, da Vara de Execuções Penais de Americana, que manteve as condenações à prestação de serviços e à multa.

O indulto natalino de 2022 permitiu que Diego se livrasse, em fevereiro deste ano, de uma pena de prisão em outro processo, no qual foi sentenciado a quatro anos e quatro meses de prisão por conta de uma denúncia feita em 2016 pelo MP-SP por crime de responsabilidade.