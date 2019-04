Diego De Nadai é absolvido em ação sobre cheques

A Justiça de Americana absolveu esta semana o ex-prefeito Diego De Nadai em uma ação penal por crime de responsabilidade. Ele era acusado de emitir, a empresas credoras do município, cheques pré-datados para garantir os pagamentos. Cabe recurso.

Foto: Arquivo / O Liberal

Além do ex-chefe do executivo, respondiam ao processo o ex-secretário de Fazenda, José Antonio Patrocínio, e o ex-secretário-adjunto de Assuntos Jurídicos, Anderson Werneck Eyer, que assinou os pareceres que autorizaram as operações. Os dois também foram inocentados.

Antes de emitir os cheques, a prefeitura firmou, com as empresas, termos de confissão de dívida em que reconhecia os calotes em parcelas contratuais e se comprometia a pagá-las por meio dos documentos. Para o Ministério Público, que apresentou a denúncia, a manobra era uma operação de crédito, que por lei, precisa do aval da câmara.

Já a defesa sustentou que o procedimento era necessário para impedir que os credores paralisassem o fornecimento ao município de itens essenciais, como alimentos para a merenda escolar.

Ao julgar a ação improcedente, a juíza Roberta Virgínio dos Santos, responsável pelo processo, considerou, que não houve prejuízo aos cofres públicos, já que todos os documentos pré-datados foram sustados depois que Diego teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.

“Como se constata, os títulos de crédito foram revogados antes do pagamento, não restando qualquer conduta ilícita a ser imputada aos réus, neste caso”, pontuou a magistrada em sua sentença. A Promotoria pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado.

O advogado Paulo Henrique de Moraes Sarmento, responsável pela defesa do ex-prefeito, disse que já esperava a absolvição.

“A denúncia era vazia e desprovida de qualquer prova da prática de crime de responsabilidade, não houve qualquer dano ao município, sendo que o ex-prefeito se valeu de um procedimento legal para evitar que serviços essenciais fossem interrompidos”, declarou.