Diária extra vai garantir um guarda por escola municipal, diz comandante da Gama

Já aprovada pela Câmara de Americana, a diária extra para os guardas civis vai garantir a presença de um agente por escola municipal, de acordo com o comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva.

Segundo ele, pelo menos 200 guardas já manifestaram interesse em fazer as diárias extras, que serão implementadas por meio de projeto de lei elaborado pela prefeitura. O texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

“Vamos conseguir que, todo dia letivo, tenha um guarda municipal em cada escola, para fazer a segurança tanto das nossas crianças como dos profissionais de educação, assim, trazendo a tranquilidade que os pais tanto anseiam quando deixam seus filhos na escola”, disse Marco Aurélio nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A proposta institui a Deje-Gama (Diária Especial por Jornada Extraordinária da Guarda Municipal de Americana), que corresponde a cinco, oito, dez ou 12 horas contínuas de atividades fora da jornada normal. Os guardas poderão receber até R$ 534,45 por diária extra. A adesão é facultativa aos agentes.

“O projeto teve uma aceitação praticamente unânime dentro da corporação. O pessoal já se manifestou. Quem tem interesse, através de protocolo, manifesta sua livre vontade de se colocar à disposição das escalas”, afirmou.

As manifestações de interesse permitiram que a Gama já elaborasse escalas para atendimento em todas as unidades da rede municipal, mesmo antes da sanção do prefeito. Os guardas ficarão dentro das escolas durante todo o período de aula.

“Esse profissional está ali para garantir a segurança do local e, se alguém vier, por ventura, adentrar o local, estará pronto para agir”, declarou.

Botão do pânico

As escolas municipais contam, ainda, com um aplicativo do botão do pânico, que permite o acionamento da Gama com apenas um toque. O sistema também está disponível para as unidades particulares e estaduais que fizerem a solicitação na sede da Guarda.

Até esta quarta-feira, 46 escolas fora da rede municipal haviam feito o pedido, de acordo com a corporação. Representantes dessas instituições ainda vão passar por treinamento para utilizarem o dispositivo de maneira correta.