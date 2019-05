1º de maio tem caminhada pela vida e ato contra reforma

O Dia do Trabalhador em Americana teve passeata pela vida e ato contra a reforma da Previdência nesta quarta-feira (1º). No início da manhã, cerca de 700 pessoas participaram da 10ª edição da Caminhada Pela Vida. Elas fizeram reivindicações sobre saúde, educação e segurança no trânsito.

A passeata começou às 8h, após concentração na Diaconia de São Judas Tadeu, no bairro Jardim Ipiranga. O trajeto da caminhada incluiu toda a extensão da Avenida Iacanga, passando pelo bairro Jardim Brasília. Foto: Divulgação

O ato foi feito pelas associações de moradores do Jardim Ipiranga, Jardim Terramérica e Jardim Brasília. Segundo a organização, as reivindicações serão registradas e protocoladas na prefeitura e na câmara.

Presidente da Diaconia, o comerciante Lucas Leoncine disse que a caminhada feita no ano passado conseguiu fazer com que as autoridades melhorassem a sinalização de trânsito na Avenida Iacanga, no ano passado.

“A avenida sempre foi uma das mais perigosas da cidade em se tratando de acidente de trânsito. Como morador, posso dizer que o trânsito melhorou em 70%, mas ainda faltam alguns ajustes para se tornar segura”, comentou Lucas.

Reforma

Professores, vendedores, metalúrgicos, auxiliares de escritório, entre outros, fizeram na manhã desta quarta um ato público contra a reforma da Previdência, no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Na ocasião, os participantes puderam simular o cálculo do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria caso haja a mudança que tramita no Congresso. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O evento aconteceu das 9h às 12h e reuniu cerca de 30 pessoas interessadas em fazer o cálculo e obter informações sobre as novas regras.

“Eu já tinha uma ideia mais ou menos do tempo, mas, ainda assim, levei um susto. De nove anos que me faltam para aposentar [por tempo de contribuição] vai pular para 14 anos com a nova Previdência”, comentou o vendedor João Francisco Cassola, de 45 anos, que diz trabalhar desde os 15.

O ato realizado em Americana foi organizado pela Frente Feminista Marielle Vive, pelo coletivo Grito dos Excluídos (que reúne membros das Comunidades Eclesiais de Base, Pastoral da Juventude, Pastoral Operária e Pastoral da Criança) e pelo PSOL.

“O dia 1º de maio é um dia de luta para a classe trabalhadora e este ano achamos pertinente debater sobre a nova Previdência. É importante que as pessoas reflitam sobre os impactos das novas regras”, explicou a integrante do coletivo Grito dos Excluídos, Daiane Soares Vicente.