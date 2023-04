Dia Mundial de Conscientização do Autismo: conscientizar para respeitar

O dia 2 de abril é lembrado como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Desde o ano passado, Fernanda Helena Viana Soares Garcia, de 49 anos, proprietária do Nexo – Instituto de Psicologia Aplicada, aproveita a data para promover um mês inteiro de ações voltadas ao tema.

“É uma data importante porque muitas pessoas não compreendem o que é o TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo fundamental a propagação da informação de qualidade. Entender melhor esse transtorno é a chave para o fim do preconceito e da discriminação das pessoas com TEA, que apresentam apenas uma forma diferente de agir e encarar o mundo”, explica.

Fernanda e Mariana acreditam que o caminho da inclusão é o conhecimento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A professora Mariana Bernardes, de 39 anos, mãe de uma adolescente autista de alto funcionamento (aquele que, a grosso modo, consegue realizar melhor as atividades do dia a dia e costuma ter hiperfoco), sabe bem o quanto esse olhar diferente é necessário.

“O autista de altas habilidades tem suas dificuldades subestimadas e o autista nível 3, que precisa de mais suporte, tem suas potencialidades subestimadas, então, os dois sofrem de maneiras diferentes. Por isso, as pessoas deveriam ter a sensibilidade de tratar os outros com mais gentileza, independentemente de suas estranhezas”, sugere.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para Fernanda, iniciativas como a do Nexo são sementinhas plantadas. “Nosso objetivo é não apenas em abril, mas durante todo ano, promover essa conscientização, para que as pessoas possam ter um olhar mais empático”, reflete.

Programação

A programação do mês de conscientização começou com um encontro realizado neste sábado, na Praça Malala, no bairro Santo Antônio, em Americana, que recebeu uma série de atividades inclusivas. “Nosso objetivo era misturar as pessoas, afinal, como dizia o slogan da campanha do ano passado, lugar de autista é em todo lugar”, brinca.

No próximo dia 14, os adolescentes e adultos atendidos pelo Nexo Americana farão uma visita à Formiguinha Doceria, com o objetivo de promover autonomia e socialização em um lugar público. “Cada aluno receberá um voucher no valor de R$ 10 para gastar no local e como atividade deverá administrar seus gastos. Tem vários protocolos envolvidos”.

Já no dia 15 haverá uma atividade de confraternização na sede do Banespinha, além de uma palestra sobre direitos e autocuidados. Por fim, no dia 28, os atendidos serão levados ao Tivoli Shopping, no período noturno, para mais uma vez promover a conscientização em local público, com distribuição de panfletos, além de participação em uma sessão de cinema.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“A gente fala muito sobre inclusão, mas para ter inclusão tem que ter uma conscientização, afinal, se as pessoas não tiverem conhecimento não tem como incluir, se não tiver treinamento, não tem como promover um bom atendimento, então, é muito importante a sociedade abrir as portas para esse tema”, pontua a especialista.

Com apoio de algumas pessoas físicas e várias empresas, inclusive o Grupo Liberal, entre as atividades programadas para o mês está uma visita técnica dos atendidos do Nexo à sede do jornal. “Os nossos apoiadores compraram a ideia e são aqueles que acreditam no potencial do ser humano e na necessidade da conscientização. Juntos, estamos unindo forças para fazer o bem e ajudar a cuidar de quem precisa”.

Sobre a Nexo

Há pouco mais de dois anos e meio, o Nexo passou a atender pessoas com TEA. Desde então, Fernanda, que já era especialista em análise de comportamento com ênfase no autismo se aprofundou ainda mais no tema e atualmente faz outras duas especializações na área. “Tudo é muito amplo e complexo, então, tem muita coisa para estudar”.

Indo para décima unidade e presente em sete cidades da região, o tratamento para o transtorno na clínica é feito por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos entre outros. “Tudo vai depender da necessidade de cada um”, explica Fernanda.

Sobre as Mães

Para Mariana, o diagnóstico é um poderoso aliado para a qualidade de vida tanto para quem está dentro do espectro quanto para seus familiares.

“Saber que meu filho é autista mudou minha vida e a dele, pois aprendi a lidar com suas dificuldades. A verdade é que existem muitos estigmas em relação ao autismo, muitas famílias não aceitam, mas para mim foi um alívio saber, porque entendi que a culpa não era minha”, revela. De acordo com Fernanda, essa culpabilidade, comum entre as mães, é exatamente um dos maiores pesos e uma das razões pelas quais o Nexo promove um grupo voltado especialmente para elas.

“Precisamos cuidar de quem cuida. Se as mães estão bem, automaticamente as crianças ficam bem. A responsabilidade delas é muito grande, porque além de ter que lidar com as dificuldades dos filhos, elas precisam enfrentar a sociedade, que muitas vezes não acolhe”, diz.

Para Mariana, que faz parte do grupo e tem acompanhamento psicológico, essa ação é essencial e deveria ser ampliada para outras áreas. “Seria muito importante a promoção de políticas públicas de conscientização e formação para as pessoas aprenderem a lidar com quem está dentro do espectro e com as diferenças de modo geral”, defende.