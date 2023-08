Dia dos Pais: veja os horários do comércio em Americana

Acia estendeu os horários nesta sexta e no sábado; consumidores poderão participar do "Espetáculo de Prêmios"

Compradores poderão participar do “Espetáculo de Prêmios” - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) divulgou os horários de funcionamento do comércio em comemoração ao Dia dos Pais 2023. Nesta sexta-feira (11), as lojas ficarão abertas até 20h e no sábado (12), véspera da data especial, funcionará das 9 às 18h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além do horário estendido, os compradores poderão participar do “Espetáculo de Prêmios”. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com cartazes da campanha, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer a uma moto Meteor 350 Fireball Royal Enfield zero quilômetro, um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S22 e um notebook Dell Inspiron — o sorteio será realizado em 31 de agosto.

Também, a pessoa participará do sorteio de um carro zero quilômetro, que acontecerá em janeiro.

Conforme noticiou o LIBERAL nesta quarta (9), a expectativa é de que o volume de vendas para o Dia dos Pais deste ano seja até 6% maior em relação à mesma data no ano passado. O percentual foi estimado pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara). A Acia acredita em uma alta de 5,5% e o valor do vale presente deve ser de R$ 190.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O vice-presidente da associação em Americana, Evandro Barizon, afirma que a expectativa é melhor em relação ao ano passado por conta da estabilização do emprego. De acordo com ele, o poder de compra dos consumidores também aumentou.

“Tivemos um período muito complicado devido à pandemia de Covid-19, mas agora o cenário está melhor. Acreditamos em um bom aumento nas vendas e que os filhos possam gastar um pouco mais com os pais dessa vez”, avaliou Barizon.