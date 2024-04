Dia do Jornalista: veja profissionais de Americana que assumiram posições de destaque no noticiário brasileiro

Seja na produção de reportagens, na narração de uma partida de futebol ou nos bastidores do Poder Público, Americana e região têm o histórico de revelar e alavancar jornalistas que, depois, vieram a se destacar a nível nacional.

Neste Dia do Jornalista, comemorado todo dia 7 de abril, o LIBERAL traz a história de três profissionais que saíram de Americana e assumiram posições de relevância no noticiário brasileiro, em diferentes segmentos da profissão.

‘Improviso’ aprendido em Americana ajudou Giuliana Girardi na televisão

Há 12 anos como repórter do Fantástico, programa semanal da TV Globo, Giuliana Girardi é nascida em Americana e começou sua carreira na cidade, na rádio Vox.

Ela conta que sua passagem pela emissora a ajudou no início de sua carreira na televisão. “Muita gente que vem de rádio se dá muito bem em TV, porque tem essa coisa de você improvisar muito e, na televisão, isso é super bom.”

Giuliana Girardi está no Fantástico há 12 anos – Foto: Arquivo pessoal

A jornalista trabalhou por dez anos em filiais da Globo antes de ir para a emissora em São Paulo, onde está há 16 anos. Antes do Fantástico, passou por programas como Jornal Nacional, Jornal da Globo e Jornal Hoje.

“Eu fazia bastante helicóptero, então tinha de entender muita coisa de trânsito. Para mim, isso foi bem difícil no começo, porque eu sou muito perdida. E, no helicóptero, você vê tudo lá de cima e parece uma coisa só. Foi um grande desafio, mas, como eu gostava para caramba, fui pegando o jeito”, lembra.

Giuliana afirma que seus principais trabalhos foram feitos no Fantástico e cita como exemplo uma série de reportagens que culminou na prisão do então prefeito de Coari (AM), Adail Pinheiro, acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes. O caso foi revelado por ela em 2014.

Esse trabalho recebeu uma menção honrosa no Prêmio Latino-Americano de Periodismo de Investigação e venceu o Grande Prêmio Tim Lopes, em 2015.

Secretário de Comunicação do Paraná relembra início como repórter na região

Atual secretário de Comunicação do Paraná, Cleber Mata já acumula 17 anos de atuação em governos estaduais, mas sua trajetória no jornalismo começou no outro lado do balcão, como repórter.

Antes de ir para o Governo de São Paulo, no qual trabalhou por 16 anos, Cleber passou pelo Jornal de Nova Odessa e pelo TodoDia, em Americana, onde morou após ingressar na faculdade – ele é nascido em Registro. E as experiências vividas nesses veículos norteiam o trabalho dele até hoje.

Cleber Mata é secretário de Comunicação do Paraná – Foto: Gilson Abreu/AEN

“Na minha carreira, eu lembro da apuração diariamente, embora seja um outro aspecto do jornalismo. Eu faço mais assessoria de imprensa do que reportagem, do que apuração, mas você tem de aprender a questionar fontes. Isso você aprende na reportagem”, diz.

Cleber ingressou no Governo de São Paulo em 2006, na gestão de Cláudio Lembo, praticamente como um estagiário, quando o Estado enfrentava uma rebelião em série nos presídios. Ele saiu ao final de 2022, como secretário de Comunicação do Estado.

Nesse período, vivenciou situações como o cartel do metrô, a queda do avião da TAM e a crise hídrica. Mais recentemente, também teve papel de destaque das divulgações referentes à pandemia da Covid-19.

“O nosso trabalho foi muito pedagógico, modéstia à parte, porque foi a orientação de como era importante as pessoas tomarem vacina”, afirma Cleber, que está no Governo do Paraná desde o ano passado.

Jota Júnior começou carreira no LIBERAL e na Rádio Clube

Narrador dos canais SporTV por 24 anos, o americanense Jota Júnior teve seu primeiro contato com o microfone na Rádio Clube AM 580, que hoje pertence ao Grupo Liberal, em 1969. À época, ele também escrevia suas primeiras reportagens no caderno de Esportes do jornal LIBERAL.

Jota Júnior teve seu primeiro contato com o microfone em 1969, na Rádio Clube – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Americana foi muito importante porque, além de ser minha cidade natal, foi aqui que as portas se abriram para o meu início.”

Jota trabalhou no SporTV entre 1999 e 2023. Antes, passou por outras emissoras, como a TV Bandeirantes.

“Muitas foram as experiências vividas ao longo do tempo que poderia citar, mas ressalto os contrastes culturais tanto nacionais como internacionais. São lições e decepções ao mesmo tempo. Bem interessante esse aspecto, pois até então só tinha conhecimento pela literatura, pelo cinema e documentários”, afirma.