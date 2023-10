Dia de Nossa Senhora Aparecida: 400 fiéis acompanham missa no Mercadão, em Americana

Devotos entoaram cantos e jogaram pétalas de rosa no momento de consagração da santa

Reitor da Basílica participa de missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, realizada na manhã desta quinta-feira (12), no estacionamento do Mercado Municipal de Americana, na região central, reuniu cerca de 400 fiéis, segundo a organização pertencente à Basílica Santo Antônio de Pádua. Os devotos entoaram cantos e jogaram pétalas de rosa no momento de consagração da santa.

A celebração teve início às 10h com a Banda Municipal de Americana, que tocou músicas infantis e clássicos da MPB (Música Popular Brasileira). Na sequência, teve início a missa conduzida pelo padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da basílica.

Durante o sermão, Valdinei destacou a força de Nossa Senhora Aparecida, que é uma aliada na luta contra o mal e motivação para os católicos alcançarem Jesus Cristo para melhorarem as suas vidas. Ele também convocou os fiéis a lutarem contra o aborto e pediu para que rezem pelas crianças e pela paz devido à guerra entre israelenses e palestinos.

“Todos nós somos filhos de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, estamos pedindo a paz, o fim dos conflitos na Rússia e na Palestina. Pedindo pelo padre Evandro [José Lopes], que morreu em uma fatalidade nesta semana, e pedindo pelo povo brasileiro”, afirmou Valdinei ao LIBERAL.

Missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis no Centro de Americana nesta quinta – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Após a missa, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice, Odir Demarchi (PSD), discursaram ao público. “Um dia de fé e de lembrar da nossa querida mãe Aparecida. Sou devoto e sempre que posso estou presente em missas e comemorações, hoje aproveitando a oportunidade para pedir paz ao mundo”, disse Chico à reportagem.

Às 11h30, foi iniciada a consagração, com entrega de rosas e velas, a entrada da santa representada por Kamilly Bueno, de 14 anos. O padre invocou bênçãos ao Mercadão e à população da cidade.

As devotas de Nossa Senhora Aparecida Ilça Maria dos Santos Marchi, 59, e Sonia Maria Marchi, 27, se emocionaram com a cerimônia. Segundo mãe e filha, o momento foi de celebração a uma santa que representa paz, união e felicidade.

Missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis no Centro de Americana nesta quinta – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Para mim, ela é testemunho de vida, porque eu nasci prematura de oito meses e minha avó me ofereceu à ela. A primeira palavra que eu falei na vida foi ‘Nossa Senhora’. Ninguém me ensinou a gostar dela, eu sozinha resolvi trilhar esse caminho e trazer a família também”, contou Ilça.

“São anos que a gente devota o nosso amor à Nossa Senhora. A gente vai onde ela for, seja no Santuário, seja aqui. Ela é a minha vida e a minha mãe”, completou Sonia.

O evento contou com cinco minutos de queima de fogos e fumaça de cor azul. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) distribuiu água aos fiéis devido ao forte calor.

De acordo com a organização, essa foi a primeira vez que a missa da padroeira foi realizada no Mercadão. Em outros anos, apenas a tradicional consagração foi feita no local. A intenção é manter a iniciativa nos próximos anos.