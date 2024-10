Dia das Crianças leva centenas de brinquedos e 300 kg de ração ao Zincão, em Americana

Iniciativa é da equipe do projeto Cadeia Para Maus Tratos e contou ainda com distribuição de sorvetes e doces

Centenas de brinquedos foram distribuídos para as crianças da região do Zincão, em Americana, no sábado (12), no Dia das Crianças. A iniciativa foi do time do Cadeia Para Maus Tratos, projeto idealizado pelo Deputado Federal Delegado Bruno Lima (PP) e que em Americana é coordenado pela vereadora eleita Roberta Lima (PRD).

Os ativistas também distribuíram sorvetes, doces e ainda complementaram a ação distribuindo mais de 300 kg de ração para os animais (cães e gatos) no local.

Ação foi realizada no sábado – Foto: Divulgação

“Foi um dia muito marcante, as crianças recebiam os brinquedos com muita emoção. O que ficou foi o sentimento de gratidão em participar de um dia tão especial. A gente reforça o sentimento de valorizar as pequenas coisas para nós, que são imensas para os outros”, diz a vereadora eleita.