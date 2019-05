Dia D tem procura intensa de idosos e crianças

O Dia D da campanha de vacinação contra gripe, realizado neste sábado, teve procura intensa nos postos de imunização de Americana. Os públicos que mais compareceram foram crianças e idosos. As doses seguem disponíveis para os grupos prioritários até o dia 31 de maio em todos os postos de saúde das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Enfermeira responsável pela ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Jardim São Paulo, Mariana Beraldo contou que foram aplicadas cerca de mil doses no período da manhã. “Era mais ou menos o que estávamos na expectativa, e esperamos terminar o dia com mais mil”, indicou. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Mathiensen foram aplicadas quase 200 doses até as 11h da manhã. “O movimento está intenso, tanto adulto quanto criança, mas percebo que de crianças está mais volumoso”, explicou a enfermeira Patricia Cardoso Pierette.

Uma das novidades deste ano é que a idade limite do grupo prioritário das crianças passou de menos de cinco anos para seis incompletos. A funcionária pública estadual Aline Grivol, de 36 anos, levou as duas filhas, Alice e Ana Clara, para serem vacinadas neste sábado. Uma das meninas ainda é bebê, e portanto tem direito por conta da idade, mas a outra tem mais de seis anos. “Ela é alérgica então precisa tomar, o médico pediu”, explicou.

Consultor de Recursos Humanos, Anselmo Antoniassi, de 63 anos, aproveitou que os postos abriram no final de semana para se vacinar. “Todo o ano me vacino. Percebi que não tive mais problema com gripe”.

Americana teve dois casos confirmados de gripe H1N1 desde o início do ano e tem uma morte com suspeita da doença – nesse caso, também está sendo investigada a possibilidade de dengue.