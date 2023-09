Homem de 74 anos teria sido abandonado pela esposa com os animais; a conduta dele ainda será investigada

Caso foi registrado na noite desta quarta-feira - Foto: Cadeia para Maus-Tratos / Divulgação

Onze cães e oito gatos foram resgatados de maus-tratos na noite desta quarta-feira (6) de uma casa na Rua Hungria, no bairro São Domingos, em Americana. O investigado é um homem de 74 anos que vive no local e teria sido abandonado pela esposa com os animais. A conduta dele ainda será investigada.

Segundo o boletim de ocorrência, o resgate foi mobilizado por Roberta Dias Lima, ativista do projeto Cadeia para Maus-Tratos, e contou com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Machos e fêmeas, de diversas idades e sem raças definidas, os animais tiveram as condições degradantes constatadas pelo médico veterinário Felipe Eloi Villares.

Havia grande quantidade de fezes pelo chão, tanto em cômodos internos, como também no quintal e na garagem, demonstrando que não eram recolhidas há algum tempo. A aparente desnutrição dos animais também é citada no registro da ocorrência.

Além disso, os gatos eram mantidos em um cômodo nos fundos do imóvel, com janelas fechadas por telas e sem a possibilidade de saírem. O cômodo também continha muitas fezes pelo chão.

Quando questionado, o investigado apresentou falas confusas, levantando suspeitas de complicações cognitivas. Paralelamente, vizinhos informaram que o homem residia na casa na companhia da esposa, mas que havia sido abandonado por ela, com os animais. Também disseram que os filhos do investigado viviam nas imediações, mas não souberam indicar endereços.

Segundo a vizinhança, os animais faziam muito barulho e o cheiro do imóvel em determinados momentos do dia, com a incidência solar, causava incômodo. Outra reclamação foi de que, quando escapavam, os cachorros atacavam outros animais. A omissão na guarda dos cães e gatos já havia sido registrada anteriormente.

O investigado foi conduzido à delegacia do município e autuado por maus-tratos, com o agravante de se tratar de cães e gatos, cuja punição é de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a autoridade policial decidiu não realizar a prisão em flagrante, mas, sim, investigar a conduta do homem, considerando a aparente falta de cognição e as dúvidas levantadas sobre a intenção dele de maltratar os animais.

“O próprio conduzido e autor dos fatos não aparenta estar em condições de cuidar de si próprio, apresentando idade avançada, sinais de senilidade e abandono por parte de seus parentes”, diz o registro policial.

Quanto aos animais, ficaram sob a guarda de Roberta, responsável por encaminhar cinco cães para a ONG (Organização Não Governamental) Vira Patas, cinco para a ONG Gavaa e oito felinos e um cão para a ONG Meu Abrigo.