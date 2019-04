Jd. Esperança: 10 anos sem serviço de Correios

Cadastrado como bairro de Americana desde o dia 4 de agosto de 2009, e com todos as ruas nomeadas e com CEP próprio, o bairro Jardim Esperança ainda não é atendido pelos Correios. A situação revolta moradores. Ainda não há prazo para a empresa atender a região.

O construtor Celso Luis de Oliveira, de 37 anos, é morador do local há sete anos. Ele critica o fato dos Correios realizarem entregas normalmente em bairros próximos, como Jardim Boer, mas não no Esperança. A situação já teria lhe causado prejuízos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Tomei uma multa em São Paulo. O bairro não tem Correios. Hora que fui ver, já tinha vencido o prazo (de recurso). Se o cara leva uma multa no veículo, cartão de banco… essas coisas não vêm”, contou Oliveira.

O construtor diz ainda que um abaixo-assinado já foi entregue para os Correios. Até hoje não houve resposta. “Não resolveu nada”.

Já o mecânico Thiago Sampaio da Cruz, de 30 anos, tomou um susto quando se mudou para o bairro e descobriu que não poderia receber encomendas. A solução encontrada foi colocar como destino de entrega a casa do seu pai ou do sogro.

“Pra mim é complicado demais. Correspondência eu mando ir tudo na casa do meu pai ou do sogro, que mora em Nova Odessa. Isso dificulta demais. Nem imaginava quando mudei para cá que os Correios não entregavam”, afirmou Thiago.

As contas de água e luz são entregues normalmente no bairro pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e pela CPFL Paulista, respectivamente.

Os Correios informaram que estão atualizando os estudos técnicos necessários para calcular todos recursos (humanos e materiais) necessários para implantação do serviço no Jardim Esperança. “Somente com a finalização desses estudos e recebimento dos recursos será possível disponibilizar o serviço. No momento, não há uma data específica para o início das entregas”, disse em nota.

Até que a distribuição seja implantada no bairro, os objetos postais ficam à disposição para retirada de suas correspondências e encomendas na agência central de Americana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Rua Dom Pedro II, 75, Centro.