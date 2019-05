Dez anos após chacina de família, Bruno Palumbo deixa a prisão

A Justiça de Rio Claro autorizou, no início de abril, o mecânico Bruno Magrini Palumbo a deixar, em livramento condicional, o sistema penitenciário. Ele é o primeiro dos três condenados pela chacina da família Tempesta, ocorrida em 2009, em Americana, a sair da prisão.

A possibilidade de o mecânico deixar a prisão foi antecipada pelo LIBERAL em março, quando a defesa dele fez o pedido à VEC (Vara de Execuções Criminais). Ele estava preso desde quando a Polícia Civil esclareceu o crime. A pena dele no caso foi estabelecida em 16 anos de prisão. Foto: Arquivo / O Liberal

Apesar de já ter cumprido mais de dois quintos da pena e do bom comportamento carcerário – atestados no pedido – o Ministério Público pediu que ele fosse submetido a exame criminológico, uma avaliação psiquiátrica de condenados por crimes violentos, antes da liberação.

Com o parecer favorável de um psiquiatra da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), Palumbo ganhou direito ao livramento no dia 8 de abril e deixou o Centro de Ressocialização de Rio Claro no dia 11.

CRIME

Robson e Ana Paula Tempesta foram mortos tiros na casa onde moravam, no Jardim Santana. As filhas do casal, Camila de 8 anos e Laura de 1, foram mortas por asfixia e depois abandonadas em uma vala na SP-308 (Rodovia do Açúcar), em Elias Fausto.

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, Palumbo concorreu para os crimes ao ajudar seu executor – o também mecânico Celso Pereira de Assis, condenado a 90 anos e oito meses de prisão – duas vezes.

A primeira quando chegou ao escritório do casal, acompanhado de Celso, e ficou com as meninas enquanto o comparsa disparava contra os dois. A segunda, quando levou o assassino e as crianças para a casa da mulher dele, Fabiane dos Santos Pinheiro, em Campinas. Fabiane foi julgada na mesma data que Bruno e pegou 24 anos de prisão.

“A execução [penal] dele estava parada há muito tempo porque é um processo físico, antigo. Ele já teria direito ao regime aberto, se não me engano, em janeiro. Ele passou pelo criminológico, mesmo não sendo requisito legal, e foi aprovado”, afirma a advogada Márcia Cristina César, responsável pela defesa do mecânico.

A reportagem tentou ouvir o próprio Palumbo, mas a defensora afirmou que ele não quis dar entrevista.