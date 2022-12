Devolução de antigo prédio da Câmara de Americana deve custar cerca de R$ 300 mil

As adequações necessárias para a devolução do imóvel da sede anterior da câmara, o prédio do antigo colégio Divino Salvador, em Americana, vão custar em torno de R$ 300 mil para a Casa. A informação foi revelada pelo presidente da câmara, Thiago Martins (PV), nesta segunda-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O Legislativo americanense usou o local como sede entre setembro de 2007 e fevereiro deste ano, quando se mudou para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam.

Martins apontou que, apesar de ainda não ter devolvido a sede antiga ao proprietário, a câmara não pagou mais o aluguel do espaço desde quando houve a mudança.

Segundo ele, num primeiro momento, o dono do imóvel exigia um volume maior de adequações, que custariam cerca de R$ 1 milhão. “Quando ele solicitou a reforma, eu fui mexer nos orçamentos e assustei”, afirmou.

Mas, depois de negociações, o proprietário reduziu as exigências, motivo pelo qual o valor da obra será menor, de acordo com Martins. Ele disse que vai abrir uma licitação nos próximos dias.