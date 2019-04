Detran.SP leiloa 85 veículos em Americana

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) leiloa na próxima segunda-feira (15) 85 veículos removidos por infrações de trânsito em Americana. Desses, 21 têm direito a documentação e podem voltar a circular. O restante será destinado à reciclagem e aos desmanches credenciados. O leilão será realizado online no site www.simleiloes.com.br, a partir das 17h.

Foto: Detran.SP / Divulgação

Pessoas físicas, a partir dos 18 anos, só podem adquirir os veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

As fotos dos veículos estarão disponíveis no site do leiloeiro. O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento.

Para maiores dúvidas sobre o leilão e sobre os veículos em Americana, os esclarecimentos podem ser obtidos através do site do Detran.SP.

As informações são da assessoria de comunicação do Detran.SP.