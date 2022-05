Detento do CDP de Americana morre com tuberculose

Homem de 26 anos ficou internado no Hospital Municipal por oito dias, mas não resistiu, segundo boletim de ocorrência

Vítima estava sob os cuidados de uma equipe médica da unidade - Foto: Arquivo / O Liberal

Um detento do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana morreu na noite desta sexta-feira (29), por volta das 20 horas, devido a um quadro de tuberculose pulmonar e outros problemas de saúde. A vítima é Murilo Henrique Andrade da Silva, de 26 anos.

Segundo boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial de Americana, ele deu entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi no último dia 13 e ficou internado até o dia 21, quando teve alta e voltou ao CDP.

Desde então, estava sob os cuidados de uma equipe com médico e enfermeiro, ainda de acordo com o registro policial.

A reportagem perguntou à SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), do Governo do Estado de São Paulo, se há outros casos de tuberculose – doença infecciosa e transmissível – na mesma unidade prisional, mas ainda ainda não obteve um retorno.