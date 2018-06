Desvio de cheques teria beneficiado ex-secretário da gestão Chocolate

Um suposto esquema de fraudes em cheques da Prefeitura de Americana teria beneficiado o ex-secretário de Planejamento da cidade, Osvaldo Gomes Sobreira, que atuou durante os quatro meses de gestão do ex-prefeito Paulo Sérgio Vieira Neves, o Paulo Chocolate, em 2014. O desvio é apontado pelo próprio Executivo, em sindicância aberta em 2016 e concluída em maio deste ano. O relatório mostra que oito cheques de R$ 5 mil foram depositados de forma irregular nas contas de Sobreira, sua esposa, e uma sobrinha. A investigação foi concluída em maio deste ano. Sobreira disse que desconhece os depósitos e o suposto esquema.

O LIBERAL teve acesso ao relatório da investigação com exclusividade nesta semana. O documento, acompanhado de todo o trâmite da apuração foi enviado ao Ministério Público e à Polícia Civil, que devem investigar a ocorrência de improbidade administrativa e peculato, respectivamente. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a apuração, em 2016, a prefeitura foi procurada por uma mulher que havia caído na malha fina na Receita Federal por conta de dois cheques de R$ 5 mil endossados a ela em 2014 pela prefeitura por prestação de serviços. Ela relatou que nunca havia prestado serviços ao município e que o dinheiro não havia sido depositado em sua conta.

Diante do relato, foi aberta uma sindicância que apurou que o valor de um dos cheques havia sido depositado na conta do ex-secretário Osvaldo Sobreira e o outro, na conta de sua esposa. A comissão solicitou aos bancos cópias do microfilme dos cheques e constatou os indícios de fraude.

“A falsificação é tão grosseira que não há necessidade de conhecimentos especiais em grafologia para constatar que não se trata da mesma assinatura”, traz o relatório da sindicância. Além disso, o número do RG era completamente diferente do documento da denunciante. Foto: Editoria de arte / O Liberal

A investigação continuou até que a controladoria do município identificasse no mesmo período de emissão dos dois cheques, outros seis também de R$ 5 mil emitidos com os mesmos indícios de fraudes – assinaturas e números de RG diferentes. Dessa vez, o nome de outras três pessoas foi utilizado, um para cada dois cheques.

Desses seis, três foram parar na conta de Sobreira, dois na conta de sua esposa, e outro na conta de uma sobrinha do casal. O suposto esquema totalizaria o desvio de R$ 40 mil.

O relatório conclusivo da comissão aponta que há “indícios bastante consistentes de prática criminosa destinada à apropriação de recursos públicos”, já que se apurou existência de recibos com assinaturas falsas, cheques emitidos a quem nunca prestou serviço ao Executivo, e o considerado pela comissão como “mais preocupante”, depósito de cheques da prefeitura em contas de ex-servidores e seus familiares.

A sindicância foi encaminhada ao MP. O promotor Sérgio Claro Buonamici oficiou a Polícia Civil para que abra inquérito para investigar peculato. “Eventual ato de improbidade administrativa será apreciado a posteriori tendo em vista a necessidade prévia da análise de movimentação bancária que se reveste de sigilo e depende de prévia autorização judicial”, escreveu o promotor em ofício. Foto: Vitor Silvério - Divulgação

O ex-secretário de Planejamento de Americana, Osvaldo Gomes Sobreira, supostamente beneficiado pelas fraudes de cheques da prefeitura em 2014 disse nesta segunda-feira ao LIBERAL que não tinha conhecimento de esquema algum. Ele argumentou que, caso isso realmente tenha acontecido, foi por “bobeira” e “na inocência”. O prefeito da época, Paulo Sérgio Vieira Neves, o Paulo Chocolate, não se manifestou sobre a denúncia apresentada.

Ao ser contatado pela reportagem, Sobreira se disse surpreso sobre o caso. Quando entendeu qual era a acusação, afirmou que iria procurar saber detalhes. O LIBERAL entrou em contato também com a esposa dele, cuja conta teria sido beneficiada, e ela disse que o marido responderia sobre o assunto. A reportagem não conseguiu contato com a sobrinha do casal.

“A prefeitura tem que localizar quem foi que fez esse depósito. Sinceramente estou sabendo por você. E se tiver alguma coisa que eu tenha que ressarcir, vou pagar. Na época que eu fui secretário, foi justo na época de eleição, então muitas coisas o pessoal falava ‘ó tem que pagar isso, deposita lá’. Eu, sinceramente, se fiz isso aí, foi marcação, bobeira e inocência mesmo”, afirmou Sobreira.

O LIBERAL entrou em contato por mensagens com Chocolate. Ele respondeu, à tarde, que poderia atender o telefone às 21 horas. Neste horário, as chamadas nos dois números do ex-prefeito não foram atendidas. O caso foi relatado por mensagem. Chocolate acusou o recebimento, mas não respondeu.