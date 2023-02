Despesas com Covid-19 caem pela metade em 2022, em Americana

Balanço foi apresentado nesta segunda - Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

Em meio ao recuo da pandemia, as despesas relacionadas à Covid-19 caíram pela metade em Americana na comparação entre 2021 e 2022, conforme dados apresentados nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde.

O valor gasto especificamente com questões ligadas ao vírus caiu de R$ 24,4 milhões para R$ 12,1 milhões. Os números do ano passado foram divulgados pela pasta durante audiência pública para prestação das contas referentes ao terceiro quadrimestre, no plenário da câmara.

“A queda se deve à redução dos casos graves e, consequentemente, houve diminuição significativa nas internações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermaria destinados exclusivamente à Covid-19”, comunicou a secretaria em nota enviada ao LIBERAL

As despesas com Covid-19 incluem subvenções sociais, serviços, repasses à Fusame (Fundação de Saúde de Americana), equipamentos e materiais.

“Houve queda na utilização de medicamentos, insumos e materiais destinados à assistência aos pacientes, fato que impactou em um custo menor em comparação ao mesmo período de 2021”, justificou a pasta.

Conforme o LIBERAL noticiou em 4 de janeiro, o número de mortes por Covid-19 na cidade diminuiu 76% no ano passado, em relação a 2021.

Valores

No ano passado, a Secretaria de Saúde arrecadou R$ 274,1 milhões. Desse total, o maior volume teve como fonte o próprio município, que destinou R$ 203,5 milhões para o custeio das ações da saúde pública local.

O repasse do governo federal foi de R$ 42,8 milhões. O Estado, por sua vez, contribuiu com R$ 27,8 milhões. Com juros e aplicações, a soma de receitas das três esferas alcançou o valor de R$ 277,5 milhões. As despesas pagas totalizaram R$ 240,5 milhões em 2022.

Os mandados judiciais foram responsáveis pelo maior gasto da Saúde entre as despesas com materiais de consumo, com R$ 78,9 milhões. Em relação à prestação de serviço, o valor desembolsado com mandados judiciais chega a R$ 23,4 milhões.

Na audiência, a Secretaria de Saúde esteve representada pelo secretário Danilo Carvalho Oliveira e pela gerente do Fundo Municipal da Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli.