Pelo menos 10 mil pessoas acompanharam o Desfile Cívico de Sete de Setembro na manhã desta quinta-feira (7), em Americana, segundo estimativa da prefeitura. O número é semelhante ao registrado no ano passado.

O evento em comemoração dos 201 anos de Independência do Brasil aconteceu nas proximidades do CCL (Centro de Cultura e Lazer), reunindo 35 grupos, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares.

Desfile de 7 de Setembro em Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A abertura teve apresentação da Banda Municipal e hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Americana, seguido pelos hinos do País, da Independência e do município. Depois, 2.843 pessoas desfilaram pela Avenida Brasil. A população pôde ver a passagem de fanfarras, duas bandas, 50 automóveis, duas ambulâncias, oito motocicletas e 28 bicicletas.

Antes da solenidade, o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), que também representou o prefeito Chico Sardelli (PV), ausente devido ao diagnóstico de Covid-19, disse ao LIBERAL estar contente com a participação popular e reforçou a importância da união. “Não é o momento de ideologias e, sim, de amor à nossa pátria, do amor que a gente tem pelo nosso País”, falou.

“O desfile é um meio de nos lembrar e ensinar sobre a nossa cultura, a diversidade do nosso País e a própria identidade nacional, além da oportunidade de nos lembrar que a disciplina, o respeito às regras e o respeito às pessoas nos fazem uma nação mais organizada, bem como reconhecer que o trabalho em equipe nos faz uma nação muito melhor”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, em seu discurso.

A funcionária pública Marilena Cardoso, de 49 anos, contou que assiste ao desfile todos os anos e ressaltou a importância de transmitir o patriotismo às novas gerações. “Não existe nada mais bonito do que isso. Temos que trazer nossos filhos, voltar a apreciar essas datas, tão importantes para o nosso País. As crianças das escolas públicas voltarem a desfilar eu achei muito bom. É um aprendizado participar desse momento”, falou ela, que trabalha em escola.

O vendedor Geraldo Antonio, de 40 anos, também esteve no desfile cívico, levando o filho de 7 anos pela primeira vez. “A importância do desfile está em contar a nossa história. É importante o amor e carinho pela pátria”, comentou.

Já a aposentada Maria José Silva, de 77 anos, destacou o lazer proporcionado pelo evento. “Acompanho todos os anos, é uma boa opção de lazer. Ver gente, encontrar os amigos, conversar. A gente vem caminhar e curtir o lugar que a gente mora, celebrar Americana e o Brasil, principalmente”, disse a moradora do bairro Frezzarin.

Segundo o diretor-comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva, a corporação, que foi a quarta a desfilar, se mobilizou para fazer as alterações necessárias no trânsito e para a segurança no evento.

Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste estimou a participação de 6,5 mil pessoas no Desfile Cívico de Sete de Setembro pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, na manhã desta quinta-feira.

Hasteamento das bandeiras no desfile cívico de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Com o tema “Paz: como se faz?”, 42 agremiações participaram, entre escolas, entidades e associações, totalizando 1,2 mil pessoas. A abertura ficou por conta da Corporação Musical União Barbarense, responsável pela execução do Hino Nacional Brasileiro durante o hasteamento das bandeiras.

Outras cidades

Em Nova Odessa, o desfile teve concentração na Rua Vitório Fadel, em frente à Escola Municipal Vereador Osvaldo Luiz da Silva, no Jardim Marajoara.

“Unidos na diversidade, construímos o amanhã: Brasil, terra de cores e valores” foi o tema do evento, que reuniu cerca de 800 alunos da rede municipal, junto às fanfarras de duas escolas, além de associações, entidades e corporações no desfile. A apresentação do hino nacional foi da Banda Sinfônica Municipal Gunars Tiss.

Em Sumaré, o desfile cívico aconteceu na Avenida Rebouças, com o tema “Sumaré: preparada para o futuro”. Segundo a prefeitura, foram cerca de 5 mil participantes, entre estudantes e corporações do município.

“Devido à pandemia, nos últimos anos não tivemos o desfile, e é com grande alegria que retomamos este belíssimo projeto neste ano. É muito importante resgatarmos valores e o civismo na população, ensinarmos o patriotismo às nossas crianças, respeitarmos nossa nação”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Já em Hortolândia, a celebração do Dia da Independência do Brasil foi uma iniciativa do clube dos Desbravadores, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com apoio da prefeitura. O desfile aconteceu na Avenida Wesley Dias Rodrigues, próximo ao Parque Socioambiental Lago da Fé, com 18 agremiações divididos em cinco blocos.