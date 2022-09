Desfile de 7 de setembro é adiado para domingo em Americana devido à chuva

Evento ocorre no mesmo horário, a partir das 9 horas, com concentração no CCL, na Avenida Brasil

Pessoas já aparecem com guarda-chuva no local - Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

O desfile cívico de 7 de setembro foi adiado pela Prefeitura de Americana para este domingo (11), por causa da chuva. A concentração ocorre no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, a partir das 9 horas.

Por volta das 8h30, a administração municipal postou nas redes sociais um vídeo no qual garantia a realização do evento ainda nesta quarta-feira, independentemente do clima. Na filmagem, pessoas apareciam com guarda-chuva em mãos.

No entanto, por volta das 9 horas, o Executivo mudou de ideia e informou o adiamento por meio da assessoria de imprensa. “O objetivo é garantir a segurança e conforto dos participantes e também para o público”, comunicou.

O desfile ocorre após dois anos sem realização devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). Antes da chuva, a expectativa era de um público de 2,6 mil pessoas no evento, com participação de 29 grupos da sociedade civil.