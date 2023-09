Programação, no entanto, continua a mesma; evento tem início às 8h20, com saída do Centro de Cultura e Lazer

Diagnosticado com Covid-19, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), não poderá comparecer no Desfile Cívico de Sete de Setembro nesta quinta-feira. O evento tem início às 8h20, com saída do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Apesar da ausência, a programação segue a mesma, segundo a prefeitura. De acordo com o Executivo, Chico estará representado pelo vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Chico Sardelli durante desfile de 2022 – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O evento começa com a apresentação da Banda Municipal. Às 8h50, haverá o hasteamento das bandeiras. A abertura do desfile está marcada para as 9h e terá a participação de 35 grupos, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares.

Ao todo, o evento vai contar com 2.843 integrantes, três fanfarras, duas bandas, 50 automóveis, duas ambulâncias, oito motocicletas e seis bicicletas.

“No ano passado, cerca de 10 mil pessoas se reuniram para assistir ao desfile, e tenho certeza de que este ano será mais um momento marcante de união e patriotismo. Convido a todos para esse evento ainda mais especial”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O diagnóstico de Chico foi divulgado pela prefeitura nesta terça, dia em que ele viajaria para Brasília, em busca de investimentos. O compromisso precisou ser adiado.

