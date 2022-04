Desempregado é preso com 181 porções de maconha durante operação da Dise

Um desempregado de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (18), em Americana, com 181 porções de maconha durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

Drogas estavam escondidas no telhado de uma residência da Rua Ema; homem acabou preso – Foto: DISE / Divulgação

A operação, batizada de “EMA”, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região do Jardim dos Lírios.

Segundo informações da especializada, durante investigação os policiais descobriram que um homem de apelido “Melancia” guardava entorpecentes em sua residência.

Após averiguação, os policiais abordaram o suspeito em sua casa, na Rua Ema, no Jardim dos Lírios onde, no telhado do imóvel, encontraram as 181 porções de maconha, pesando 500g. Além dos entorpecentes foram apreendidos R$ 35, oriundos do tráfico e caderno com anotações da ação criminosa.

O homem ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.