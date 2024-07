Desempregado é preso após ser flagrado tentando furtar fios em prédio da Prefeitura de Americana

Um desempregado de 40 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (17), pela Gama (Guarda Municipal de Americana), após ser flagrado tentando furtar fios de cobre de um aparelho de ar-condicionado no prédio da Prefeitura de Americana. Os serviços não foram afetados, conforme informou a administração municipal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, um guarda fazia seu turno de fiscalização no prédio da prefeitura quando, por volta de 3h, ouviu um barulho na parte externa e foi averiguar. Ao chegar no local, viu um homem próximo a uma janela cortando e tentando puxar os fios de cobre de um aparelho do ar-condicionado.

O criminoso, ao ver o guarda, saiu correndo, mas foi detido por uma outra equipe da Gama, que foi comunicada pelo patrulheiro sobre o crime.

Levado à delegacia de Americana, o desempregado confessou a tentativa de furto, alegando que precisava de dinheiro.

A prefeitura foi questionada sobre possíveis danos e afirmou que apenas o ar-condicionado foi danificado e um vidro do prédio, que foi trincado.

“A execução dos reparos já está sendo providenciada e não haverá nenhum prejuízo no atendimento ao público ou trabalho dos servidores”, afirmou em nota a administração municipal.