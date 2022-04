Descarte irregular em praça no Jardim Santa Cruz deixa moradores preocupados

No local são depositados móveis velhos, lixos e outros objetos; moradores temem focos de dengue

Problema começou em outubro do ano passado e moradores temem abandono - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Em época de surtos de casos de dengue, o descarte irregular de lixo e materiais inservíveis na Praça Adolfo Cavalc, que fica ao lado da Rua Cândido Bertine, no Jardim Santa Cruz, em Americana, tem preocupado moradores. Para eles este cenário favorece o aparecimento de focos da doença.

O síndico de um prédio residencial próximo da praça, Renato Favareto, de 51 anos, relata que os descartes começaram em outubro do ano passado e desde esta época ele cobra uma postura da prefeitura para que o espaço não sofra abandono.

A suspeita é que as pessoas fazem o descarte no período da noite e madrugada, já que nenhum morador conseguiu flagrar o ato para denunciar ao setor responsável. No local são depositados móveis velhos, lixos e outros objetos.

Renato aguarda que a administração limpe a área e aumente a fiscalização para evitar novos descartes.

Questionada sobre possíveis soluções para o local, a Prefeitura de Americana informou que a limpeza foi realizada. Sobre as fiscalizações, o órgão pediu para que os moradores sempre denunciem os casos ao GPA (Grupo de Proteção Ambiental) por meio do telefone 153.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.