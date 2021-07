Descarte irregular de lixo no Jardim Paraíso provoca reclamações

Uma moradora que não quis ter seu nome divulgado por medo de represálias reclama de uma situação antiga de descarte irregular de lixo na Rua Ana Dionísio dos Santos, localizada no Jardim Paraíso, região da Praia dos Namorados, em Americana.

Segundo a denúncia, em uma viela nesta rua, as pessoas descartam todo o tipo de resíduos, desde embalagens plásticas, restos de comidas, luvas de silicone e até fezes de animais.

Outra situação relatada pela moradora são os buracos constantes na via. De acordo com ela, motociclistas já sofreram acidentes por conta da má conservação da via.

Ao ser questionada sobre o problema na região da Praia dos Namorados, a Prefeitura de Americana respondeu por meio de assessoria de imprensa que servidores da Unidade de Limpeza Pública farão uma visita ao local e posteriormente os serviços necessários serão programados, mas não especificou uma data.

