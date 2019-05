Descarte irregular de lixo gera preocupação no Jardim dos Lírios

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Um morador do Jardim dos Lírios, em Americana, reclama de descarte de lixo e resíduos na Rua Perdizes, que fica na esquina com a Rua das Seriemas. De acordo com o motorista Roberto da Silva, de 50 anos, a situação causa preocupação.

“Quando chove, acumula muita água, e tem muito material que serve de criadouro de mosquitos. A gente fica com medo porque muitas pessoas aqui da região já pegaram dengue”, afirmou.

O morador diz ainda que o problema prejudica toda a vizinhança. “Todo mundo aqui na rua já reclamou, pedimos providências da prefeitura, mas já faz mais de três meses e nada foi feito ainda. Todo mundo sofre bastante com essa situação”, disse o motorista.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou, por meio da assessoria de imprensa, que efetua limpeza periodicamente neste local. “Foi intensificada a fiscalização, no entanto, os descartes geralmente são feitos em horários noturnos e em finais de semana”, disse em nota.

Patrícia Amorim, estagiária, sob supervisão de João Colosalle.