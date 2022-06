Descarte irregular de entulhos causa preocupação no Vale das Nogueiras

O descarte irregular de entulhos na Rua das Pereiras, na altura do número 163, no Residencial Vale das Nogueiras, em Americana, tem preocupado os moradores do entorno por causa da proliferação de mosquitos e animais peçonhentos.

Trecho virou um foco do mosquito da dengue e causa queixas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com o chefe de oficina Anderson Pinto de Oliveira, de 46 anos, que mora nas redondezas, o descarte é feito por um morador em situação de rua que está cobrando da vizinhança para levar os materiais até um ecoponto, mas acaba fazendo o descarte indevido no local.

“Isso está criando dengue. Chove agora, tem garrafa sem tampa”, disse Anderson, que esteve na Regional do Zanaga, mas foi informado que o caminhão utilizado para fazer a limpeza está quebrado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana explicou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou a Unidade de Limpeza Pública para que sejam tomadas providências. A Secretaria de Meio Ambiente vai intensificar a fiscalização. Denúncias podem ser feitas ao Grupo de Proteção Ambiental, no telefone 153.