Descarte de cavalo morto dura três dias na orla da Praia Azul

Em três dias, um cavalo morto foi enterrado e desenterrado duas vezes pela Prefeitura de Americana, na orla da Praia Azul. O fato aconteceu após um morador denunciar o descarte do animal no local. Questionada, a prefeitura negou por duas vezes que ele havia sido enterrado na área para depois, então, divulgar um vídeo mostrando máquinas desenterrando o animal e colocando-o na caçamba de um caminhão. A administração municipal garante que foi dado o descarte adequado ao animal, mas não informa o local para onde ele foi levado após ter sido desenterrado.

Foto: Marcelo Masoca - Divulgação

A saga do cavalo branco de proprietário desconhecido começou na terça-feira pela manhã, quando ele foi encontrado morto na orla da Praia Azul. À tarde, um caminhão da prefeitura esteve no local para dar destino ao corpo. “Pedi para virem retirar o animal. Só que eu não esperava que em vez de levarem o cavalo, eles o enterrariam aqui”, diz o morador Marcelo Masoca, que fotografou e filmou toda a cena.

Ele reside numa chácara próxima ao local e ficou indignado com o que viu. “A distância entre o local onde o cavalo foi enterrado e a margem é muito pequena. Ele foi enterrado praticamente dentro da água. Isso é um absurdo. Deveria ter sido levado para um local apropriado”.

A preocupação do morador era com o risco oferecido pelo fato de o animal ter sido enterrado na orla. “Fui ver e não havia nenhuma marca no corpo do cavalo. Ele pode ter morrido de alguma doença, o que é ainda pior. Pode ter contaminação”.

O cavalo fazia parte de um bando visto com frequência pastando na orla na Praia Azul. “Tem muito mato na orla e os cavalos aparecem para comer. É comum ver grupos de cavalos pastando por aqui. Se essa área fosse limpa, eles nem estariam aqui”, diz o morador.

DESTINO. A prefeitura foi questionada sobre o fato denunciado pelo morador na quarta-feira e também sobre qual o procedimento adotado pelo município no descarte de animais de grande porte mortos. Na primeira resposta, no mesmo dia, ela explicou em nota que existe um contrato de coleta de resíduos de serviços de saúde, que atende a Secretaria de Saúde, Hospital Municipal e Centro de Zoonoses. Na mesma nota, afirmou ainda que “o animal não foi enterrado no local, foi removido e dada a destinação correta”.

Na quinta-feira, informada sobre a existência da foto feita pelo morador, a prefeitura informou que o trator apenas retirou o animal, que estava próximo à água, e o colocou em local para ser retirado pela empresa Silcon. Reiterou que “o animal não foi enterrado no local, foi removido e dada a destinação correta pela empresa mencionada”.

Questionada novamente nesta sexta e informada sobre a existência de um vídeo também feito pelo morador, mostrando o animal sendo jogado numa vala, a administração divulgou imagens feitas por ela mostrando o animal sendo desenterrado. O poder público argumentou que a vala era provisória e que ele foi colocado ali porque só seria possível retirá-lo da orla no dia seguinte. A medida foi adotada, segundo a prefeitura, pra evitar “o acúmulo de outros animais e mau cheiro”.

Contaminação. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o descarte de animais mortos em valas não é o adequado.

Segundo o pesquisador Evandro Barros, o órgão não recomenda que eles sejam enterrados em nenhuma situação, menos ainda próximos à margens de rios.

“O processo de putrefação libera odores e líquidos que podem contaminar o lençol freático. Se o animal morreu em decorrência de uma doença, existe o risco de contaminação principalmente para animais da mesma espécie”.

A Embrapa recomenda a compostagem como a forma mais simples e eficaz para descarte de animais mortos.

Saga ao longo da semana

Da identificação do problema às explicações da gestão municipal

27/11 (terça)

O cavalo é encontrado morto na orla da Praia Azul. No mesmo dia, a prefeitura é acionada e à tarde manda um funcionário com trator para o local. Morador fotografa o trator arrastando o animal e filma a máquina abrindo a cova e jogando o cavalo dentro.

28/11 (quarta)

Prefeitura é questionada, diz que o cavalo recebeu destinação adequada e nega pela primeira vez que tenha sido enterrado no local.

29/11 (quinta)

Prefeitura é informada sobre a foto, informa que o trator apenas retirou o animal de perto da água e o deixou em outro ponto para ser removido pela empresa que lhe daria a destinação adequada. Ela nega, pela segunda vez, que ele foi enterrado no local.

30/11 (sexta)

LIBERAL volta a questionar a prefeitura, dessa vez enviando o vídeo com as imagens dele sendo colocado na vala. Como resposta, Executivo argumenta que a vala era provisória e mostra animal sendo finalmente retirado da orla, mas apenas após já ter sido enterrado.