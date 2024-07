Iniciativa em Americana destaca importância do descarte correto de esmaltes

Devido aos componentes que fazem parte do produto, frascos devem ser levados para incineração; esmalteria do município é pioneira

O descarte correto de esmaltes é de suma importância para a saúde do meio ambiente. A fórmula química desses produtos têm substâncias tóxicas como solventes, que permanecem na embalagem após o esmalte ser utilizado. Em Americana, uma esmalteria se tornou pioneira no descarte correto dos frascos e busca mobilizar outros estabelecimentos.

A iniciativa do descarte correto começou em 2022, quando a proprietária da Dahi Esmalteria, Dahiana Yoshinari, e seu marido, Fábio, encontraram uma empresa que realiza o procedimento correto. Na ocasião, foram 780 kg descartados – que estavam guardados há cinco anos.

Esmalteria de Americana é pioneira no descarte correto de esmaltes – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Em junho deste ano, a esmalteria descartou mais 540 kg. “É uma forma da gente pensar no próximo, no outro, nos nossos filhos. Existem tantas campanhas de medidas recicláveis, do que podemos fazer para melhorar o amanhã dos nossos filhos e do meio ambiente. Cada um fazendo a sua parte, se conscientizando e fazendo o mínimo que tem que fazer, vira uma egrégora, a gente consegue mudar e deixar um legado”, disse Dahiana.

Por conta do solvente contido no esmalte, os frascos não podem ser reutilizados. Após o recolhimento do material descartado, a empresa responsável leva os materiais para um forno, a 1.500°C, para o processo de incineração. Após o derretimento do vidro, o material é levado para um aterro – sempre com aval da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

“Isso é para a preservação do meio ambiente. Foi o que mais pensamos ao tomar essa medida”, afirmou. Então sermos os pioneiros disso é uma campanha de conscientização de todas as esmalterias. O que fazem com esses esmaltes?”, concluiu a empresária.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani