Desbaratização só será realizada na estiagem, diz DAE

A desbaratização anunciada pela Prefeitura de Americana para controle dos escorpiões no município será colocada em prática nos meses de estiagem. A informação é do Departamento de Água e Esgoto (DAE), responsável por contratar a empresa que executará o serviço.

Em nota, o órgão informou ontem que realizar o procedimento nos meses de chuva não é recomendada porque não surtiria o efeito desejado. “Qualquer intervenção nesse momento seria ineficiente, causando desperdício de produto e erário”, argumentou a autarquia. A licitação ainda não tem data para ser lançada. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A desbaratização consiste na aplicação de “fumacê” nas galerias de esgoto para matar as baratas e assim reduzir a oferta de alimentos aos escorpiões. Na região, o procedimento já é adotado em Nova Odessa, onde as ocorrências envolvendo picadas de escorpião são menores em comparação com Americana.

A medida foi anunciada como “urgente” em dezembro pelo prefeito Omar Najar (MDB) em resposta aos apelos da população, amedrontada pelo número de escorpiões encontrados no município e também pelos recorrentes acidentes envolvendo adultos e crianças, vítimas de picadas. Em 2018, foram mais de 430 ocorrências.

Neste ano, entre o dia 1º de janeiro e 20 de fevereiro foram capturados 3.203 escorpiões em Americana. No mesmo período, foram registradas 58 ocorrências de acidentes com a espécie, segundo dados da Secretaria de Saúde. A captura de escorpiões é feita pelo PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões) no período noturno. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O número de escorpiões capturados no município colocou a cidade na liderança entre as cidades do estado que enviam exemplares ao Instituto Butantan para a produção do soro antiescorpiônico. Entre 2006 e 2018, foram capturados 102.063 escorpiões, sendo que 62.331 foram enviados vivos ao Butantan Apenas em 2018, foram capturados 14.333 animais.

A captura, no entanto, não é suficiente para coibir o aparecimento da espécie em residências do município. Moradores de diferentes regiões relatam já ter encontrado escorpiões nos mais diversos ambientes.