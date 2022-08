Desassoreamento do Ribeirão Quilombo avança

Serviço impacta positivamente no curso dos rios e no escoamento das águas de chuva, ajudando na prevenção de enchentes.

A prefeitura, agora, fará a recomposição da vegetação na área atingida pelos trabalhos - Foto: Leon Botão - Prefeitura de Americana

O desassoreamento do Ribeirão Quilombo, em Americana, já chegou no Viaduto Amadeu Elias, no Centro. Após a conclusão dos trabalhos nessa área, o serviço segue para as proximidades da Rua Diogo de Faria, no bairro Cordenonsi. A via é uma das mais afetadas pelas enchentes na cidade.

Antes de chegar no Viaduto Amadeu Elias, o serviço foi realizado no trecho do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, na Avenida Bandeirantes. A prefeitura, agora, fará a recomposição da vegetação na área atingida pelos trabalhos.

O desassoreamento melhora a capacidade da calha, oxigenação, vazão e velocidade da água, impactando positivamente no curso dos rios e no escoamento das águas de chuva, ajudando na prevenção de enchentes.

O serviço é realizado por meio da ação “Rios Vivos”, que faz parte do Programa “Água é Vida”, do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Americana foi contemplada com a ação e o serviço terá duração de quatro meses, abrangendo também os Córregos Santa Angélica e Pylles.