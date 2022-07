Desassoreamento da Lagoa Berinjela está concluído

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, concluiu os serviços de desassoreamento da Lagoa Berinjela, que fica entre as regiões do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi. Além disso, o plantio de grama foi realizado para a contenção do talude. O espaço também ganhou nova calçada.

Lagoa fica entre as regiões do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A secretaria trabalha na fase final de retirada de macrófitas (plantas aquáticas), sendo que este trabalho foi iniciado em abril, após o período de chuvas. O desassoreamento da lagoa atende uma demanda que foi levada durante reunião entre o prefeito Chico Sardelli e moradores do local, além do Bosque dos Ipês, Associação de Moradores, Promotoria, Secretarias de Obras e Meio Ambiente, que emitiu o licenciamento para executar a tarefa.

“Estamos muito felizes em concluir este serviço e entregá-lo à população de Americana, como nos determinou o prefeito Chico Sardelli. Ainda faremos outras melhorias na região, mas o desassoreamento da Lagoa Berinjela está finalizado”, declarou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Foram executados serviços para o esgotamento da represa, caminho de acesso para as máquinas, retirada de barro, extensão da canalização para escoamento de água, construção de guarda-corpo (barreira de proteção), aterro para o calçamento e passeio público.