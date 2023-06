‘Desafio do Bem’ supera R$ 600 mil em arrecadação em prol do combate ao câncer

Ação realizada na Festa do Peão de Americana junta fundos para o Hospital do Amor de Barretos

Luciano de Biagi representando a Sanfarma durante as doações feitas no evento - Foto: Divulgação

Há alguns anos, a Festa do Peão de Americana se tornou uma oportunidade em que a presidente do Instituto Rosa do Bem de Americana, Maria Fernanda Grecco Meneghel, encontrou para divulgar a importância da prevenção contra o câncer.

Engajada, ela entendeu que a festa também poderia ser a chance para promover o chamado “Desafio do Bem” na cidade, uma iniciativa criada pelo Hospital de Amor de Barretos para arrecadar fundos em prol da instituição, que hoje é a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, acolhendo pacientes de 2.596 municípios de todo o País, gratuitamente. Neste ano, a ação arrecadou ao menos R$ 600 mil no evento.

“Essa ação ajuda a cobrir o defict que o hospital tem, porque o que o SUS (Sistema Único de Saúde) repassa cobre apenas uma pequena parte dos tratamentos”, afirma Maria Fernada.

Ao longo dos anos, Maria Fernanda foi contagiando os amigos, conhecidos e desconhecidos para fazerem suas doações. “Todas as doações são bem-vindas e todas, independentemente de grandes ou pequenas, fazem a diferença para a manutenção do Hospital”, diz.

Maria Fernanda Grecco Meneghel com o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata – Foto: Divulgação

União. No dia 17 de deste mês, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, veio de Barretos para acompanhar o evento. “Agradeço ao Beto Lahr [do clube que organiza a festa], a Fernanda e ao Pé Meneghel [outro organizador e marido de Maria Fernanda], amigos de muitos anos e que amam o Hospital de Amor. Vim pessoalmente agradecer a quem já doou e incentivar a quem irá doar”, declarou Henrique.

Para chamar ainda mais a atenção, o atleta Rafael José de Brito participou do desafio e montou no touro Fogo e Mel. Após permanecer oito segundos no animal, foi aplaudido pelo público e ainda fez sua própria doação. “Estou muito feliz em participar do Desafio do Bem. Só de ajudar o Hospital de Amor me sinto realizado”, declarou.

Assim como ele, empresas e pessoas físicas contribuíram com a iniciativa, inclusive artistas que se apresentaram no evento, como o DJ Alok, que repetiu a doação do ano passado e repassou R$ 100 mil para a campanha.

A Sanfarma, por exemplo, doou R$240 mil. “A Sanfarma e eu sempre estivemos preocupados em como construir um amanhã melhor. Por essa razão, a solidariedade e filantropia sempre fazem parte desse pensamento”, declarou Luciano de Biagi, fundador da empresa. Além disso, a cada noite dos seis dias de evento a Sanfarma doou uma cadeira de rodas e R$ 1 mil para entidades da cidade.

Também adepto da mesma filosofia pautada pela responsabilidade social, Marcos Cavicchiolli, diretor-presidente da rede de supermercados São Vicente, ressaltou a importância do trabalho realizado pela instituição.

“O Hospital de Amor em Barretos realiza um trabalho importantíssimo e atende pessoas de toda a nossa região, então, além da parceria com o Domingo da Família São Vicente na Festa do Peão de Americana, onde junto com o CCA proporcionamos grandes shows a preços acessíveis para que famílias completas possam prestigiar o evento, também doamos R$ 50 mil”, disse.

Nesta semana, representantes da rede de supermercados São Vicente entregaram cestas básicas – Foto: Divulgação

Além disso, o São Vicente entregou na última semana, cerca de 100 cestas básicas e produtos de higiene para os coletores que trabalharam antes, durante e depois do evento, garantindo a limpeza do recinto.

Pix do bem

Para a edição 2023, a ação se modernizou e passou a funcionar utilizando a chave Pix desafio1@hospitaldeamor.com.br. “O Hospital criou uma conta exclusivamente para o Desafio de Americana e assim, com o Pix, ficou mais ativo, rápido e dinâmico fazer a contribuição”, ressaltou Fernanda.

Apesar de a festa ter acabado há uma semana, a campanha ainda está ativa. “Posso adiantar que em 2022 arrecadamos R$ 709 mil, porém, R$ 200 mil foi de emenda parlamentar. Esse ano, não tivemos emenda e já passamos dos R$ 600 mil”, comemorou. As contribuições podem ser feitas pelo Pix. Pelo site hospitaldeamor.com.br é possível conhecer outras maneiras de ajudar.