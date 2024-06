‘Desafio do Bem’ arrecada fundos na Festa do Peão de Americana para hospital do câncer

Iniciativa é realizada pela presidente do Instituto Rosa do Bem de Americana, Maria Fernanda Grecco Meneghel

A tradicional Festa do Peão de Americana, além de ser um evento consagrado por shows e montarias, tornou-se também um importante palco de solidariedade.

A presidente do Instituto Rosa do Bem de Americana, Maria Fernanda Grecco Meneghel, aproveita, há anos, a ocasião para ampliar o “Desafio do Bem” na cidade, uma iniciativa em prol do Hospital de Amor de Barretos.

Voluntárias percorrem o recinto com sacolas identificadas para receber doações em dinheiro – Foto: Divulgação

O objetivo é arrecadar fundos para a instituição, a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, que atende gratuitamente pacientes de 2.596 municípios de todo o Brasil, incluindo cerca de 600 moradores de Americana.

Maria Fernanda explica que a campanha possui várias frentes de arrecadação. “Criamos uma conta Pix específica para a Festa do Peão, e por meio dela as pessoas podem doar o valor que quiserem. Esse dinheiro é depositado diretamente na conta da instituição, mantida pela Fundação Pio XII.”

Durante os dias de festa, voluntárias percorrem o recinto com sacolas identificadas com o logo do hospital para receber doações em dinheiro. Essas sacolas são abertas apenas na tesouraria do hospital para garantir a transparência e segurança das doações.

Além disso, as voluntárias, juntamente com Maria Fernanda, dispõem de máquinas de cartão para facilitar contribuições via débito, crédito ou parcelamento, com os recursos indo diretamente para a conta da instituição.

“Qualquer valor é bem-vindo, seja em débito, crédito ou parcelado. O importante é que o hospital continue salvando vidas”, enfatiza Maria Fernanda.

O Hospital de Amor de Barretos oferece atendimento 100% gratuito, realizando procedimentos com padrão internacional que elevam os índices de cura, muitas vezes além do que é coberto pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Portanto, todo recurso é bem-vindo”, reforça a presidente do Instituto Rosa do Bem.

Pix do bem

Assim como no ano passado, a campanha disponibiliza uma chave Pix para facilitar as doações. Neste ano, as contribuições podem ser feitas através da chave americana@hospitaldeamor.com.br.

A iniciativa, no entanto, não se encerra com o fim da Festa do Peão, neste domingo, dia 16. As doações podem ser realizadas até o final de junho. No ano passado, o “Desafio do Bem” arrecadou mais de R$ 600 mil. A expectativa é que, este ano, a campanha consiga superar esse valor.