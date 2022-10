DER planeja instalação de barreiras entre os km 128 e 136 da SP-304

Em maio, acidente com caminhão que cruzou canteiro da rodovia deixou um morto no trecho de Americana - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) planeja instalar 5,6 km de barreiras entre os km 128 e 136 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no canteiro central. A autarquia estadual apontou que ainda avalia a disponibilidade de recursos para a realização do serviço.

Segundo dados do Infosiga, desde 2015, dos 73 óbitos na SP-304, 32 foram entre estes quilômetros, que vai da região da Cidade Jardim, em Americana, até o Jardim Sartori, em Santa Bárbara. O trecho em questão é marcado por acidentes, inclusive causados por veículos que atravessam o canteiro.

Em maio, um caso como esse tirou a vida do adolescente Alexandre Ferreira Penteado, de 16 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste. Um caminhão que transitava sentido Rodovia Anhanguera (SP-330) teve problemas mecânicos, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do carro onde a vítima estava, na altura do km 131.

No último dia 14, quatro pessoas ficaram feridas em acidente semelhante, no km 129. Uma motorista que seguia no sentido Anhanguera tentou entrar no acesso à Avenida Cillos, mas desistiu. Ao tentar retornar para a rodovia, ela passou por um desnível, perdeu o controle, bateu em dois carros, atravessou o canteiro e se chocou contra outro veículo.

Após a morte de Alexandre, conforme o LIBERAL noticiou em junho, o DER vistoriou o local e iniciou um estudo para a instalação de uma barreira no canteiro central do trecho.

Na última terça-feira, em resposta à reportagem, o departamento informou ter concluído o estudo e elaborado um relatório técnico que prevê a implantação de 5,6 km de barreiras na via.

Em maio, a prefeitura comunicou que a instalação de uma barreira no local já era uma demanda antiga e ressaltou que, mesmo antes da tragédia, já havia solicitado uma reunião sobre o assunto com o DER.

Um dia depois do acidente que vitimou Alexandre, todos os 19 vereadores da Câmara de Americana também reivindicaram, por meio de uma moção de apelo, a instalação de uma proteção no canteiro daquele trecho. Na oportunidade, eles pediram um guard-rail.