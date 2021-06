DER libera acesso do bairro Terramérica à SP-304

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), as obras foram concluídas na semana passada - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) liberou na tarde desta quarta-feira (2) o acesso do bairro Terramérica, em Americana, à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), pela Rua Francisco Coral Chiquinho. O local estava interditado desde 18 de janeiro para a execução de obras de contenção de águas pluviais, nas proximidades do viaduto da Cidade Jardim.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As obras foram feitas pelo DER com o apoio da prefeitura, responsável pela sinalização no local. “Esta é uma causa para a qual me empenhei desde o princípio. Fui, com o atual presidente da Câmara [Thiago Martins], à sede do DER para debater a questão e finalmente estamos vendo a melhoria ser concluída. Entendemos que se trata de uma obra essencial a uma região muito importante e populosa de Americana”, declarou Chico Sardelli (PV).

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), as obras foram concluídas na semana passada. O DER realizou a construção do muro de gabião às margens da SP-304, trecho de aproximadamente 250 metros, refez as canaletas de chuva no acostamento e na Rua das Petúnias, executou a recomposição do asfalto no acostamento, plantou grama na parte de cima e fará a instalação da proteção de guard rail.