DER inicia estudo para instalação de barreira em trecho onde jovem morreu

Autarquia realizou uma vistoria no local do acidente, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304)

Caso aconteceu na altura do km 131; outros dois se feriram - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciou um estudo financeiro para a instalação de uma barreira no trecho onde um adolescente de 16 anos morreu em 11 de maio, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

A notícia foi revelada pelo departamento nesta terça-feira, em nota enviada ao LIBERAL. A autarquia estadual informou já ter realizado uma vistoria no trecho, ocasião na qual averiguou a possibilidade de instalação de barreiras no canteiro central.

O DER compareceu no local após ter se reunido com a Prefeitura de Americana. No encontro, de acordo com o departamento, foram discutidas “possíveis melhorias para a SP-304”.

O jovem morto no acidente é Alexandre Ferreira Penteado, morador de Santa Bárbara d’Oeste. O menino, que sonhava em ser jogador de futebol, voltava de Nova Odessa no momento do acidente.

Um caminhão que transitava sentido Rodovia Anhanguera (SP-330) teve problemas mecânicos, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do carro onde a vítima estava, na altura do km 131.

Outros dois ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos leves. O canteiro central, nesse trecho, não possui proteção, o que poderia ter impedido a colisão.

Demanda

Segundo a prefeitura, a instalação de uma barreira no local já era uma demanda antiga. Em 12 de maio, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) do município comunicou que, mesmo antes da tragédia, já havia solicitado uma reunião sobre o assunto com o DER.

Um dia depois do acidente, todos os 19 vereadores da Câmara de Americana também reivindicaram, por meio de uma moção de apelo, a instalação de uma proteção no canteiro daquele trecho. Na oportunidade, eles pediram um guard rail.

Em 2016, após um acidente com duas mortes na mesma rodovia, o DER instalou guard-rail no km 121. O carro das vítimas havia despencado no canteiro central.